هنا شيحة تكشف لـ"الفجر الفني" رد فعلها حال التحرش بها.. وتؤكد: "هجيب حقي بنفسي"





وأشارت إلى أنها في حال تعرضها لمثل هذه الحادثة سيكون رد فعلها عنيف جدًا جسديًا ولفظيًا ولن تحتاج للاتصال بالشرطة"، مضيفة: "هجيب حقي بنفسي".



يذكر أن هنا شيحة خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "شاهد عيان"، الذي تدور أحداثه في إطار بوليسي رومانسي، حيث يقوم الرداد بدور ضابط يتعرض للعديد من المشاكل التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية، حيث يجسد النجم حسن الرداد في "شاهد عيان" شخصية ظابط الذي يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب ويحمل العمل عديد من المفاجآت.



و"شاهد عيان": بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم هنا شيحا ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبدالقادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين و إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

أعربت الفنانة هنا شيحة، عن استيائها الشديد لتفشي ظاهرة التحرش في مصر خلال هذه الفترة، موضحة إنها لم تتعرض للتحرش أبدا من قبل.وكشفت هنا شيحة لـ"الفجر الفني" عن رد فعلها، إذا تعرضت للتحرش، حيث قالت: "أنا شخصية مركزة جدًا وحريصة أوي لذلك لم أتعرض للتحرش من قبل".