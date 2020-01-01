موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام

يستضيف فريق برشلونة نظيره نابولي الإيطالي يوم 8 أغسطس المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.


نتيجة مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي :-

ونجح البارسا في خطف التعادل أمام نابولي على ملعب سان باولو، حيث انتهى اللقاء بين الفريقين بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


موعد مباراة برشلونة ضد نابولي :-

وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة ونابولي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


ويسعى فريق برشلونة لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك من أجل تعويض خسارة جميع الألقاب هذا الموسم في إسبانيا، وخسارة لقب الليجا لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.

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