الأهلي يقترب من التجديد لنجم الفريق

كشفت تقارير صحفية اليوم، عن اقتراب الأهلي من تجديد عقد أحد نجوم الفريق، خلال الفترة الحالية.





ووفقاً لما ورد عن صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن إدارة النادي الأهلي اتفقت مع المهاجم المغربي وليد أزارو، على تجديد عقده لمدة 3 سنوات.





وانتقل أزارو لصفوف نادي الاتفاق السعودي علي سبيل الإعارة منذ شهر يناير الماضي ولمدة ستى أشهر، والنتي انتهت هذا الصيف.





وأكدت الصحيفة، أن إدارة الأهلي اتفقت على التجديد لأزارو مقابل 51 مليون جنيه مصري، خلال السنوات الثلاث المقبلة.





ومن المقرر أن يحصل أزارو على راتب يقدر بـ17 مليون جنيه عن الموسم الواحد، في عقده الجديد مع الأهلي.





وينتهي عقد أزارو الحالي بنهاية الموسم المقبل 2020/2021، وكان سيحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل.