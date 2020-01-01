مدرب وست هام: سولشاير يجني ثمار الوقت مع مانشستر يونايتد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:43 ص
بوابة الفجر
وكالات

 

قال مدرب وست هام يونايتد ديفيد مويز، إن مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار، يبني تشكيلة رائعة في ظل حصوله على الوقت اللازم في منصبه، وهو الأمر الذي يشعر المدرب الإسكتلندي أنه لم يحصل عليه خلال وجوده في أولد ترافورد.

 

وأقيل مويز، الذي تولى المسؤولية بعد أليكس فيرغسون في 2013، من منصبه بعد عشرة أشهر لكن المدرب البالغ عمره 57 عاماً يتطلع إلى العودة لمواجهة فريقه القديم في الدوري الإنجليزي غداً الأربعاء.

 

وقال مويز في مؤتمر صحافي: "أولي تعرض لبداية صعبة لكن الفرق بين أولي وبيني أنه حصل على الوقت، إنه يمنح الفرصة للاعبين من الأكاديمية وهو الأمر الذي يدعمه يونايتد باستمرار".

 

وأضاف: "إنه يملك الآن مجموعة من اللاعبين الشبان.. هذا فريق رائع ومكان مذهل للعمل، وهو أكبر أندية العالم بالنسبة لي، إنه دائماً ما يعتبر مكاناً رائعاً وأنا أتطلع إلى العودة".

 

ولم يكن يونايتد خسر في 19 مباراة متتالية في كل المسابقات قبل أن يتعثر أمام تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد يوم الأحد.

 

وفاز وست هام في آخر مباراتين وسجل 7 أهداف ليتقدم إلى المركز 16 برصيد 37 نقطة قبل جولتين من النهاية، واقترب من تجنب الهبوط لكنه لم يضمن ذلك بشكل مؤكد.

 

وقال مويز: "الناحية الحسابية تقول إن المهمة لم تحسم بعد، لذا يجب أن نحاول الاستعداد لضمان تحقيق ذلك في المباراة المقبلة ومحاولة الحصول على النقاط الثلاث إن أمكن".

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