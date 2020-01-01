تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:22 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يلتقي اليوم الأربعاء نادى مانشستر يونايتد نظيره نادى وست هام ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.


ويستضيف نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره تشيلسي على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة.


ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم:

1- جيمي فاردي 23 هدف.

2- داني إنجز 21 هدف.

3- بيير إيميريك أوباميانج 20 هدف.

4- محمد صلاح 19 هدف.

5- رحيم سترلينج 19 هدف.

6- ساديو ماني 17 هدف.

7- ماركوس راشفورد 17 هدف.

8- أنتوني مارسيال 17 هدف.

9- راؤول خيمينز 17 هدف.

10- هاري كين 17 هدف.

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