موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يواصل نادي ريال مدريد استعداداته لمواجهة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصبحت معنويات لاعبي رال مدريد في عنان السماء، عقب حسم لقب الدوري الإسباني رسمياص منذ عدة أيام قليلة، على حساب الغريم برشلونة.

وسيكون ريال مدريد أمام مهمة تعويض نتيجة الذهاب في ملعب سانتياجو بيرنابيو في شهر فبراير الماضي، حينما تلقى هزيمة مفاجئة على أرضه بهدفين مقابل هدف.

وقرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" إقامة المباراة على ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر، وذلك يوم الجمعة الموافق 7 أغسطس المقبل.

وسوف تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءاً بتوقيت جرينتش.

وسوف يواجه المتأهل من تلك المباراة، الفائز من لقاء أوليمبيك ليون الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.