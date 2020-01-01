الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:40 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.


ويرغب النادى الأهلى وفايلر فى تدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وكان كل من باهر المحمدى لاعب الاسماعيلي والمنتخب الوطني الأول وأسامة جلال لاعب إنبي والمنتخب الأولمبي قد دخلوا فى حسابات النادى الأهلى للتعاقد مع واحد منهما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.


واقترب النادى الأهلى من التعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة أن هناك مطالب مادية كبري من الاسماعيلي من أجل رحيل باهر المحمدى.

أخبار تهمك

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة صادمة في صفقة "طاهر" مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

منذ حوالي 12 ساعة

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

منذ حوالي 9 ساعات

الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

منذ نصف ساعة

الجوكر الجديد.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 6 ساعات

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:53 ص

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

03:20 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

06:40 ص

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

10:09 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

08:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً