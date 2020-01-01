وكيل نجم ريال مدريد يفجر مفاجأة بشأن مستقبله في البرنابيو





قال جوناثان بارنيت وكيل غاريث بيل لاعب ريال مدريد إن المهاجم الويلزي لن يرحل عن النادي رغم عدم المشاركة بانتظام في الفترة الأخيرة مع حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.





ورغم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، يثير بايل انقساما حوله بسبب الشعور بافتقاره للالتزام وسجله السيء في الإصابات.





وكان بايل قريبا من الانتقال إلى جيانغسو سونينغ الصيني العام الماضي قبل انهيار الصفقة في النهاية.





وأثار اللاعب الويلزي، الذي أحرز أكثر من 100 هدف مع العملاق الإسباني، غضب مشجعي ريال عندما تظاهر في مزحة أنه نام خلال الوجود في المدرجات لمتابعة فوز ناديه 2-صفر على ألافيس هذا الشهر.





وأبلغ بارنيت هيئة الإذاعة البريطانية ”غاريث على ما يرام. يتبقى عامان في عقده وهو يحب الإقامة في مدريد ولن يرحل“.





وأكد بارنيت أن مشاركة بايل مع ريال تتوقف على رأي المدرب زين الدين زيدان لكنه قال ”هو لا يزال جيدا مثل أي لاعب آخر بالفريق“.





وأضاف ”بكل تأكيد تلقى العروض لكن من الصعب على أي ناد في العالم أن يتحمل راتبه. إنه لمن المؤسف أنه لا يشارك مع ريال مدريد في الوقت الحالي لكنه لن يرحل“.





وتابع ”زيدان مدرب ناجح جدا ولا توجد علاقة كراهية. زيدان فقط لا يريد إشراكه. غاريث يتدرب كل يوم ويتدرب بقوة“.





وقال بارنيت إن بايل متحمس لقيادة ويلز في بطولة أوروبا العام المقبل لكنه استبعد أن ينتقل إلى أي فريق على سبيل الإعارة بحثا عن اللعب بانتظام للحفاظ على لياقته.





وأضاف ”إنه يريد دائما اللعب بقوة مع ويلز. غاريث من بين أفضل لاعبي العالم. أفضل اللاعبين في العالم لا ينتقلون بنظام الإعارة“.



