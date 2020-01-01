وفاة عازفة بيانو جورجية شهيرة بالقاهرة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
وكالات

في القاهرة رحلت عن عالمنا عازفة البيانو الجورجية، يلينا زاماشفيلي، بعد مشوار مهني طويل قضت منه زهاء 30 عاما في خدمة المشهد الموسيقي المصري وآلة البيانو.

ولدت يلينا دزاماشفيلي لأم عازفة بيانو، وبدأت في عزف البيانو حينما كانت في الثالثة من عمرها، وكانت والدتها تعمل إلى جانب مشاهير الموسيقيين في تبليسي العاصمة، فالتحقت بمدرسة الموسيقى في سن الرابعة والنصف، وعزفت كونشيرتو مندلسون للبيانو والأوركسترا مع أوركسترا تبليسي السيمفوني حينما كانت في الصف الخامس. ومنذ ذلك الوقت كانت تعزف مع الأوركسترا الجورجي كل عام.

درست مع تاتيانا غولدفارب في كونسيرفاتوار تبليسي، وقامت بالتدريس في معهد تبيليسي، ولها الكثير من التسجيلات في الإذاعة الجورجية لا زالت تبث بانتظام حتى يومنا هذا. وحصلت على لقب الاستحقاق من الحكومة الجورجية عام 1990.

وفي عام 1991 ذهبت إلى القاهرة التي لم تغادرها منذ ذلك الحين، حيث عملت بالمعهد العالي للموسيقى "الكونسيرفاتوار" التابع لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة المصرية، كما عملت مع أوركسترا القاهرة السيمفوني، وأوركسترا الأوبرا السيمفوني، وقدمت عددا هائلا من الحفلات، وتتلمذ على يدها عشرات الطلاب من بينهم من حصلوا على جوائز دولية.

أخبار تهمك

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 5 ساعات

الجوكر الجديد.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ نصف ساعة

عاجل بالفيديو.. لحظة إحباط القوات المسلحة هجوم إرهابي في سيناء

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ألمانيا.. تحذير أمريكي شديد اللهجة إلى تركيا

منذ 34 دقيقة

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

منذ حوالي 8 ساعات

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

منذ حوالي 4 ساعات

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ ساعة و 22 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة صادمة في صفقة "طاهر" مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:53 ص

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

10:09 م

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

03:20 م

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

10:57 م

الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)

11:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً