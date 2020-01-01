وفاة عازفة بيانو جورجية شهيرة بالقاهرة

في القاهرة رحلت عن عالمنا عازفة البيانو الجورجية، يلينا زاماشفيلي، بعد مشوار مهني طويل قضت منه زهاء 30 عاما في خدمة المشهد الموسيقي المصري وآلة البيانو.





ولدت يلينا دزاماشفيلي لأم عازفة بيانو، وبدأت في عزف البيانو حينما كانت في الثالثة من عمرها، وكانت والدتها تعمل إلى جانب مشاهير الموسيقيين في تبليسي العاصمة، فالتحقت بمدرسة الموسيقى في سن الرابعة والنصف، وعزفت كونشيرتو مندلسون للبيانو والأوركسترا مع أوركسترا تبليسي السيمفوني حينما كانت في الصف الخامس. ومنذ ذلك الوقت كانت تعزف مع الأوركسترا الجورجي كل عام.



