تعليق ناري من ميدو بشأن معسكرات أندية الدوري وإصابات كورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

كشف أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك السابق، ومقدم برنامج "اوضة اللبس"، المذاع على قناة النهار، عن إصابة مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

 

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إصابة 18 لاعبًا بفيروس كورونا في الإنتاج الحربي، بعد إجراء المسحة الطبية الخامسة.

 

وقال ميدو عبر برنامجه، "مختار حالته مستقرة حتى هذه اللحظة، وقمت بالاطمئنان عليه في اتصال هاتفي".

 

وأوضح أن هناك حالة من الهرج والمرج في معسكرات الأندية، وذلك بدليل أن اللاعبين يلتقطون الصور التذكارية ويقيمون احتفالات أعياد الميلاد، وهذا ما فعله الزمالك في عيد ميلاد لاعبه كاسونجو.

 

وأشار إلى أن البوركيني محمد كوفي مدافع سموحة، تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

 

ونوه إلى أن كوفي خالط لاعبي الزمالك بالأحضان والقبلات، قبل إعلان نتيجة المسحة الخامسة.

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