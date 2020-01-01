مفاجأة مدوية.. إنتر ميلان يخطط لضم محمد صلاح

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:45 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

يخطط نادي إنتر ميلان الإيطالي يسعي لتدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بقيادة أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.


وكشفت تقارير إيطالية اليوم:" أن نادى إنتر ميلان يسعى للتعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، خلال فترة الميركاتو الصيفى المقبل.


ووفقاً لما ورد بموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالى:" أن مسؤولى الآنتر، بداء المفاوضات مع صلاح، من أجل التعرف على المطالب المالية، ودراسة متطلبات اللاعب.


وأضاف أن الفريق الإيطالي يرغب في للحصول على خدمات محمد صلاح، مقابل الأرجنتينى لاورتارو مارتينيز، مهاجم الفريق، فى صفقة تبادلية مع ليفربول.


ويحلم ماروتا أن يكون في هجوم إنتر ميلان روميلو لوكاكو بجانب محمد صلاح للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وقدم الفريق الإيطالي مبلغ 111 مليون، للموافقة على رحيل الأرجنتيني وهو مبلغ يرونه مقارب للغاية من سعر، محمد صلاح، في الوقت الحالي.

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