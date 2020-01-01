بيراميدز يخطط لضم صفقة كبرى مفاجئة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:33 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

يطمح نادي بيراميدز في التعاقد مع اللاعب المغربي مراد باتنا، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب نادي بيراميدز في تدعيم هجوم الفريق، وقد رشح أحد وكلاء اللاعبين المهاجم المغربي، لضمه خلال الموسم الجديد لتعزيز صفوف الفريق.

ويقوم مسؤولين بيراميدز في الوقت الحالي دراسة فكرة ضم اللاعب، خصوصاً بعد فسخ باتنا عقده مع نادي الجزيرة الإماراتي، وأصبح حر.

ويملك صاحب ال30 عاماً خبرات ممتازه في مشواره الكروي، وذلك بعد تنقل لعدة اندية منها بين حسنية أغادير والفتح الرباطي المغربيين بجانب الوحدة والجزيرة الإماراتيين.

ويخطط مسؤولو بيراميدز لخطف اللاعب خلال الفترة القصيرة القادمة، وللاستغناء عن خدمات اللاعب الأوغندي عبده لومالا جناح أيمن الفريق والتعاقد مع بديل مميز.

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