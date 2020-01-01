سولشاير: دي خيا لا يعاني من أي ضغوط وهو حارس عملاق

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:17 ص
بوابة الفجر
وكالات

 

قال سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، إن الحارس ديفيد دي خيا يتحلى بالقوة الذهنية الكافية لاجتياز أخطائه مؤكداً أن النادي لا يضع أي ضغط إضافي على لاعبه الإسباني.

 

وأخطأ دي خيا (29 عاما) في التعامل مع هدف تشيلسي الأول عن طريق أوليفييه جيرو يوم الأحد ثم سمح بتسديدة يمكن إبعادها من ميسون ماونت بدخول مرماه ليخسر يونايتد 1-3 ويودع مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي.

 

وتسبب هذا الأمر بمطالبة البعض باستبعاد دي خيا من التشكيلة، لكن سولشار قال إن يونايتد، الذي ينافس على إنهاء الموسم في المربع الذهبي من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا، يجب أن يركز على مواجهة وست هام يونايتد يوم الأربعاء.

 

وأبلغ سولشار الصحفيين ”هذا لن يكون مؤتمرا صحفيا عن دي خيا، نحن سنواصل دعمه. ديفيد يتحلى بقوة ذهنية كافية لمعرفة أن عمله يتعلق بالمران بقوة والاستعداد للمباريات“.

 

وأضاف ”تعرضنا في النادي لبعض الانتكاسات، وخسرنا مباريات كبيرة قبل ذلك واجتزنا ذلك وقدمنا مستويات مميزة. هذا ما يجب أن نفعله الآن.. لن نتحدث عن أشخاص حتى لا يشعر أي شخص أننا نفرض الضغط عليه“.

 

ويستطيع يونايتد صاحب المركز الخامس برصيد 62 نقطة أن يتقدم بثلاث نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الرابع إذا فاز على وست هام قبل أن يلتقي الفريقان في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل.

أخبار تهمك

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 8 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

منذ حوالي 10 ساعة

نجم عربي جديد على رادار ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين

عاجل بالفيديو.. لحظة إحباط القوات المسلحة هجوم إرهابي في سيناء

منذ حوالي 6 ساعات

الجوكر الجديد.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

منذ حوالي 7 ساعات

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 4 ساعات

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ حوالي 12 ساعة

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة صادمة في صفقة "طاهر" مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:53 ص

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

03:20 م

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

10:09 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

08:27 ص

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

10:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً