بعد ألمانيا.. تحذير أمريكي شديد اللهجة إلى تركيا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:41 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
كشفت وكالة سبوتنيك الروسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، طالبت تركيا بـ"وقف جميع خطط العمل وتجنب الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات" في منطقة شرق المتوسط.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن واشنطن على علم بأن تركيا أصدرت تنبيه "نافتكس" للتنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من جزيرة كاستيليريزو اليونانية.

وطالبت واشنطن، من أنقرةبإلغاء كافة الإجراءات في هذه المنطقة.

هذا، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس الثلاثاء، إن تركيا يجب أن تتوقف عن التنقيب عن الموارد الطبيعية في المياه بشرق البحر المتوسط إذا ارادت تحقيق تقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

فقد أوضح وزير الخارجية التركي ميفلوت كافوس أوغلو الأسبوع الماضي، إن تركيا ستبدأ عمليات البحث الزلزالي والحفر في المياه المتنازع عليها والتي تغطيها اتفاقية بين أنقرة والحكومة السراج المنتهية ولايته.

وقال ماس خلال زيارة إلى أثينا "فيما يتعلق بحفر تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط، لدينا موقف واضح للغاية - يجب احترام القانون الدولي، لذا فإن التقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لن يكون ممكنا إلا إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق البحر الأبيض المتوسط".

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