شريف البردويلي لـ"الفجر الفني": أجسد دور عرباوي في فيلم "الحارث".. وهذا ما جذبني للشخصية

























كشف الفنان شريف البردويلي عن تفاصيل دوره في فيلم "الحارث"، الذي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي.وتحدث شريف البردويلي في تصريح لـ'الفجر الفني' قائلاً: "سأجسد دور (عرباوي) في فيلم الحارث، وما جذبني للشخصية أنها مختلفة وبها ربط في الأحداث".وتابع: "وتم ترشيحي بالفيلم عن طريق المنتج المنفذ محمد نصار، ولقد انتهيت من تصويره".يذكر أن شريف البردويلي خاض هذا الموسم الرمضاني بتجسيده لشخصية البطل الشهيد أحمد علي نجم في مسلسل "الاختيار" بطولة الفنان أمير كرارة.وقد شارك شريف البردويلي في مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف، بتجسيده لشخصية المحقق سليم.