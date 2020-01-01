بعد العفو عن صالح جمعة.. فايلر يوافق على عودة وليد أزارو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي وليد أزارو المهاجم المغربي للنادى الأهلي والذي انتهت اعارته لفريق الاتفاق السعودي والذي انتقل اليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ، لحسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وكان رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي رفض عودة وليد ازارو خلال الفترة الماضية وخرج اللاعب من حساباته مما جعله يخرج معارًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لفريق الأتفاق وتعاقد الأهلي مع المهاجم اليو بادجي .


ولكن كشفت تقارير صحفية اليوم عن موافقة رينيه فايلر على عودة وليد أزارو خلال الفترة المقبلة بعدما انتهت اعارة اللاعب خاصة بسبب إعجاب لجنة التخطيط بالنادى الأهلي بامكانيات اللاعب .


ويذكر أن بطولة الدوري المصري ستعود بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر فى السادس من أغسطس المقبل.


وكان فايلر قد قرر العفو عن صالح جمعة نجم الأهلي وقام بإعادته لحساباته الفنية.

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