تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

أسدل الستار على مواجهات اليوم، في افتتاح منافسات الجولة ال 35، من عمر مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، والذي يتصدره فريق يوفنتوس في الوقت الحالي.





استطاع فريق أي سي ميلان في الصعود إلى المركز الخامس في ترتيب الكالتشيو برصيد59 نقطة، وذلك بعد الفوز على ساسولو بهدفين لهدف.





وعلى الجانب الآخر حقق فريق أتلانتا فوزاً ثميناً على غريمه بولونيا بهدف نظيف ورفع به رصيده إلى 74 نقطة في المرتبة الثانية.





فأصبح جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مواجهات اليوم كالتالي:-

1- يوفنتوس 80 نقطة.

2- أتالانتا 74 نقطة.

3- انتر ميلان 72 نقطة.

4- لاتسيو 69 نقطة.

5- ميلان 59 نقطة.

6- روما 58 نقطة.

7- نابولي 56 نقطة.

8- ساسولو 48 نقطة.

9- هيلاس فيرونا 45 نقطة.

10- بولونيا 43 نقطة.

11- كالياري 42 نقطة.

12- فيورنتينا 42 نقطة.

13- سامبدوريا 41 نقطة.

14- بارما 40 نقطة.

15- تورينو 37 نقطة.

16- أودينيزي 36 نقطة.

17- جنوى 33 نقطة.

18- ليتشي 29 نقطة.

19- بريشيا 24 نقطة.

20- سبال 19 نقطة.