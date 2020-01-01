دياب: تعمدت مزج الشر بخفة الظل أثناء أدائي شخصية مدحت في مسلسل "فرصة ثانية"

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:32 ص
بوابة الفجر
أكد الفنان محمد دياب، أن آراء الجمهور في أدائه شخصية مدحت التي قدمهافي مسلسل "فرصة ثانية" للفنانة ياسمين صبري فاقت توقعاتي فكان هناك تفاعل كبير جدا، البعض كان يلومني على شر "مدحت" والبعض الآخر يشيد بخفة ظله.

وأضاف في تصريحات صحفية: "أعتقد أن هذا قمة التوفيق من الله أن الجمهور يتفاعل ويحفظ كلام "مدحت" ويتوحد معه ويحزن عليه بسبب نهايته وموته، وهذا يدل أن العمل تم متابعته بشكل جيد، وأن شخصية "مدحت" نجحت بشكل كبير.

وأكد أنه تعمد مزج الشر بخفة الظل وأن يحمل الدور طابع يخلط بين الشر وخفة الظل وأن يكون "مدحت" له حسنات بالإضافة لما يحمله من السيئات، وفي رأيي لا يوجد شخص شرير في المطلق بل كل الناس تجمع صفات متناقضة، ودليل نجاح توليفة خفة الظل مع الشر أن الجمهور تعاطف مع نهاية مدحت وقتله.



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