محمد عبد الجليل: لاعبي الزمالك أكثر مهارة من الأهلي على مدار التاريخ
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:34 ص
محمد جمال
قال محمد عبد الجليل نجم الاهلي السابق ان لاعبي الزمالك اكثر مهارة من الاهلي على مدار التاريخ.
واضاف عبد الجليل
في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو خلال استضافته على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان
لاعبي الزمالك يمتلكون مهارة اكثر من النادي الاهلي على مدار تاريخ الدوري المصري ودائما
يقدمون آداء مميز ويمتعون الجماهير داخل الملعب بالآداء والفوز بالبطولات والألقاب
المحلية والإفريقية .
ويذكر أن الاتحاد
المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أعلن عن عودة بطولة الدوري المصري فى السادس
من أغسطس المقبل بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا.