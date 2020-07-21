الفيشاوي مداعبا حمو بيكا: "باتون باليه بالسمسم هات" (فيديو)

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:17 ص
بوابة الفجر

أعاد الفنان أحمد الفيشاوي، نشر مقطع فيديو ظهر خلاله مطرب المهرجانات حمو بيكا، وهو  يوجه الشكر له.

وداعب الفيشاوي حمو بيكا في تعليقه على الفيديو قائلًا:" أحلي حمو بيكا في الدنيا وباتون باليه بالسمسم هااا".

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعيـ تداولوا مقطع فيديو لمطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، يغني مهرجان جديد له يحمل اسم "باتون ساليه".

وكان حمو بيكا يضع السماعات في أذنيه ويقوم بالغناء، ويتلقي كلمات الأغنية من صديق له ويغني بطريقة خاطئه لعدم سماعه الأغنية بشكل صحيح، فكان يستبدل جملة "باتون ساليه بالسمسم هات" بـ "باتون باليه اه".

وتعرض بيكا بسبب الفيديو المنتشر له لحملة سخرية واسعة على السوشيال ميديا.




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