نيكي ميناج تنشر صورة لها ببطن منتفخة وتعلن حملها بطفلها الأول





أعلنت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج، أنها تنتظر طفلها الأول، ونشرت صورا لبطنها المنتفخة.





وكتبت المغنية على انستجرام كلمة ”حامل“ إلى جانب صورة لها وهي ترتدي حمالات صدر مرصعة بالجواهر بينما تحتضن بطنها العارية.





وكتبت في منشور آخر ”الحب والزواج والحمل.. أفيض بالحماس والامتنان. شكرا لكم جميعا على التهاني القلبية“.



