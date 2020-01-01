نيكي ميناج تنشر صورة لها ببطن منتفخة وتعلن حملها بطفلها الأول
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:00 ص
وكالات
أعلنت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج، أنها تنتظر طفلها الأول، ونشرت صورا لبطنها المنتفخة.
وكتبت المغنية على انستجرام كلمة ”حامل“ إلى جانب صورة لها وهي ترتدي حمالات صدر مرصعة بالجواهر بينما تحتضن بطنها العارية.
وكتبت في منشور آخر ”الحب والزواج والحمل.. أفيض بالحماس والامتنان. شكرا لكم جميعا على التهاني القلبية“.
وصدمت ميناج (37 عاما) معجبيها عندما أعلنت في أكتوبر تشرين الأول أنها تزوجت صديقها منذ الطفولة كينيث بيتي وأنها ستعتزل لتنشئ أسرة. لكنها أصدرت منذ ذلك الحين عدة أغنيات فردية وقالت إنها تعمل على ألبوم جديد.