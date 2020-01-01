تحرك جديد من الأهلي لحسم صفقة باهر المحمدي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

 

يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع باهر المحمدي قائد فريق الإسماعيلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويحاول النادي الأهلي إيجاد حل للتعاقد مع المحمدي، وحدث تواصل ما بين جهاز الكرة بالقلعة الحمراء وتامر النحاس، وكيل أعمال اللاعب، وذلك للبحث على طريقة لضم اللاعب.

 

ويرغب باهر المحمدى فى ارتداء قميص نادى الأهلى، وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، ولكن لا يرحب إدارة الدراويش في بيع اللاعب ذلك الموسم داخل مصر، ولكن يوافقة على فقط على رحيله خارجياً لتجنب غضب الجماهير.

 

ويمتد عقد باهر المحمدي قائد فريق الإسماعيلي، لمدة 3 سنوات بخلاف الموسم الجاري.

 

ويبحث إدارة الدراويش عن عرض خارجى للعب خليجيا أو أوروبيا، خلال الفترة المقبلة فى ظل ضعف قيمة عقده مع الإسماعيلى.

 

الجدير بالذكر أن العين الاماراتي طلب استعارة باهر المحمدي من الاسماعيلي لمدة موسم واحد فقط.

أخبار تهمك

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة في صفقة "طاهر" مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ألمانيا.. تحذير أمريكي شديد اللهجة إلى تركيا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ حوالي 11 ساعة

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 14 ساعة

نجم عربي جديد على رادار ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 7 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 20 ساعة

الجوكر الجديد.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ ساعتين

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل بالفيديو.. لحظة إحباط القوات المسلحة هجوم إرهابي في سيناء

منذ حوالي 5 ساعات

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:53 ص

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

03:20 م

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

10:09 م

الجوكر الجديد.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

02:46 ص

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

10:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً