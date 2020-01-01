تحرك جديد من الأهلي لحسم صفقة باهر المحمدي

يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع باهر المحمدي قائد فريق الإسماعيلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحاول النادي الأهلي إيجاد حل للتعاقد مع المحمدي، وحدث تواصل ما بين جهاز الكرة بالقلعة الحمراء وتامر النحاس، وكيل أعمال اللاعب، وذلك للبحث على طريقة لضم اللاعب.

ويرغب باهر المحمدى فى ارتداء قميص نادى الأهلى، وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، ولكن لا يرحب إدارة الدراويش في بيع اللاعب ذلك الموسم داخل مصر، ولكن يوافقة على فقط على رحيله خارجياً لتجنب غضب الجماهير.

ويمتد عقد باهر المحمدي قائد فريق الإسماعيلي، لمدة 3 سنوات بخلاف الموسم الجاري.

ويبحث إدارة الدراويش عن عرض خارجى للعب خليجيا أو أوروبيا، خلال الفترة المقبلة فى ظل ضعف قيمة عقده مع الإسماعيلى.

الجدير بالذكر أن العين الاماراتي طلب استعارة باهر المحمدي من الاسماعيلي لمدة موسم واحد فقط.