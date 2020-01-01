الغربية تتشح بالسواد لاستشهاد أحد أبناءها في شمال سيناء (صور)

اتشحت قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بالسواد بعد نبأ استشهاد رقيب أول كمال الدين حسين ضبش أحد أبناء القرية، في هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء.





يذكر أن قواتنا المسلحة نجحت في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية.





وقد قامت قوات التأمين للارتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فردًا تكفيريًا، منهم فرد يرتدي حزامًا ناسفًا، وتدمير عدد 4 عربات منهم 3 عربات مفخخة، ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين استشهد اثنين من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطني.





هذا وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.





إلى هذا، نعى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له منذ قليل، استشهاد 2 من أبطال القوات المسلحة الباسلة أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.





وثمن "رحمي"، جهود القوات المسلحة في مكافحة التنظيمات الإرهابية بشمال سيناء، وإحباط محاولة الهجوم الإرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء.





وأكد محافظ الغربية، أن جموع الشعب المصري تقف صفًّا واحدًا خلف جيشها وقيادتها السياسية في وجه الإرهاب الأسود ومواجهة قوى الشر، موضحا أن هذه المحاولات لن تثني المضي قدمًا في طريق التنمية والتقدم.



