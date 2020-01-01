الغربية تتشح بالسواد لاستشهاد أحد أبناءها في شمال سيناء (صور)

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:18 ص
الشهيد كمال الدين حسين
الشهيد كمال الدين حسين
أيمن يحيي
اتشحت قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بالسواد بعد نبأ استشهاد رقيب أول كمال الدين حسين ضبش أحد أبناء القرية، في هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء.

يذكر أن قواتنا المسلحة نجحت في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية.

وقد قامت قوات التأمين للارتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فردًا تكفيريًا، منهم فرد يرتدي حزامًا ناسفًا، وتدمير عدد 4 عربات منهم 3 عربات مفخخة، ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين استشهد اثنين من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطني.

هذا وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

إلى هذا، نعى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له منذ قليل، استشهاد 2 من أبطال القوات المسلحة الباسلة أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.

وثمن "رحمي"، جهود القوات المسلحة في مكافحة التنظيمات الإرهابية بشمال سيناء، وإحباط محاولة الهجوم الإرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء.

وأكد محافظ الغربية، أن جموع الشعب المصري تقف صفًّا واحدًا خلف جيشها وقيادتها السياسية في وجه الإرهاب الأسود ومواجهة قوى الشر، موضحا أن هذه المحاولات لن تثني المضي قدمًا في طريق التنمية والتقدم.

وتوجه محافظ الغربية بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء الأبطال، داعيًا الله عز وجل أن يغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
الغربية تتشح بالسواد لاستشهاد أحد أبناءها في شمال سيناء (صور)
الغربية تتشح بالسواد لاستشهاد أحد أبناءها في شمال سيناء (صور)
الغربية تتشح بالسواد لاستشهاد أحد أبناءها في شمال سيناء (صور)
الغربية تتشح بالسواد لاستشهاد أحد أبناءها في شمال سيناء (صور)
الغربية تتشح بالسواد لاستشهاد أحد أبناءها في شمال سيناء (صور)
الغربية تتشح بالسواد لاستشهاد أحد أبناءها في شمال سيناء (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شمال سيناء بوابة الفجر الفجر الإتجاهات الإستراتيجية

أخبار تهمك

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعات

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

منذ حوالي 4 ساعات

الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل بالفيديو.. لحظة إحباط القوات المسلحة هجوم إرهابي في سيناء

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

بعد ألمانيا.. تحذير أمريكي شديد اللهجة إلى تركيا

منذ 34 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة في صفقة "طاهر" مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

منذ حوالي 8 ساعات

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 12 ساعة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

الجوكر الجديد.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ نصف ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

ننشر آخر كلمات المجند محمد إبراهيم جمعة شهيد البحيرة

"تدمير الأوكار" أبرزها.. حصاد الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب 2019

عاجل.. مقتل 10 إرهابيين فى إحباط هجوم على ارتكاز أمني بشمال سيناء

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

عاجل بالفيديو.. لحظة إحباط القوات المسلحة هجوم إرهابي في سيناء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:53 ص

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

10:09 م

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

03:20 م

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

10:57 م

الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)

11:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً