نجم عربي جديد على رادار ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:47 ص
بوابة الفجر
علاء خليف

دخل نجم عربي بارز دائرة ترشيحات نادي ريال مدريد الإسباني لتدعيم خط وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الكروي الجديد، بعد حسم الملكي لقب الليجا هذا الموسم.


وتبحث إدارة نادي ريال مدريد التعاقد مع لاعب جديد لتدعيم خط وسط الفريق الملكي في الموسم المقبل، بجانب اللاعب كاسيميرو، وذلك رغم الظروف الإقتصادية الصعبة التي يواجهها النادي خلال الفترة الحالية.


ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" يفاضل ريال مدريد بين 4 لاعبين لتدعيم خط وسط الفريق في الوسم المقبل، يأتي على رأسهم، جوليان فيجل لاعب بنفيكا، وأندريه زامبو أنجويسا من فولهام، ومارك روكا لاعب إسبانيول، بالإضافة للجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان.


ويعد "بن ناصر" من اللاعبين المميزين قدم مستويات رائعة رفقة نادي إيه سي ميلان وحجز مكانه في التشكيلة الأساسية خلال الفترة الأخيرة، وساهم بشكل كبير مع زملائه في تحسين نتائج الروسونيري في الجولات الأخيرة بالكالتشيو.


الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد حسم لقب الدوري الإسباني بالموسم الحالي للمرة 34 في تاريخه، بعدما تصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 87 نقطة، و تفوق على غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 82 نقطة.

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