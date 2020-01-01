اللجنة الطبية بالجبلاية تعلن عن 18 حالة كورونا بالانتاج الحربي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:40 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبيه باتحاد الكره انه تم اكتشاف ١٨ حالة مصابة بكورونا داخل فريق الانتاج الحربي بعد خضوعهم للمسحات.

 

وأضاف سلطان في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الاعلامي محمد فاروق ان فريق الانتاج عقب عودتهم من المعسكر في شرم الشيخ تم خضوعهم لمسحات واكتشفنا إصابة ١٨ فرد بفيروس كورونا.

 

وتابع إنه تم اخطار اللاعبين بالخضوع للعزل المنزلي خلال الفترة القادمة للإطمئنان على صحتهم .

 

وأكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبيه باتحاد الكره إنه يوجد تهاون كبير في معسكرات بعض الاندية خلال الفترة الماضية .

 

وأضاف سلطان في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على Ten مع الاعلامي محمد فاروق إنه لابد من الالتزام بالاجراءات الوقائية وإتباع التعليمات الخاصة للوقاية من فيروس كورونا وعلى الاندية الحرص الشديد على اتخاذ الجدية مع اللاعبين خلال الفترة القادمة للحفاظ لاعبينا .

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