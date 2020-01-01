مرتضى منصور يعلق على فوز الزمالك الودي على سموحة

أعرب مرتضى منصور رئيس الزمالك عن سعادته بمستوى الفريق المميز الذي ظهر عليه أمام سموحة في المباراة الودية الأخيرة والتي فاز فيها الفريق الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بملعب معسكر الفريق في استاد برج العرب وسجل فيها الفريق أهدافه بالكامل في الشوط الأول.





ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش وديا في الخامسة غدًا الأربعاء على ملعب ستاد الجيش في برج العرب ضمن استعداداته لاستئناف منافسات دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز





وقال مرتضى منصور في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:"الفريق حقق أهدافه الفنية والمعنوية من المباراة بعدما استطاع الفوز بنتيجة كبيرة في الشوط الأول منحت اللاعبين حافزا كبيرا في بداية رحلة بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يسعى فيها الفريق الأبيض إلى التتويج بلقبها لإسعاد ملايين الجماهير التي تنتمي للكيان".





وأضاف:"أطالب الجهاز الفني واللاعبين بضرورة الاستمرار في تقديم آداء ممتع في المباريات وهي السمة التي تعشقها الجماهير".





واختتم منصور تصريحاته قائلًا :" كافة إمكانيات النادي مسخرة لتحقيق الفريق كل طموحات الجماهير في كل البطولات".