صراع ناري بين رونالدو وإيموبيلي.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس في تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 30 هدف، بعدما سجل هدفين في شباك لاتسيو مساء الإثنين.





وتساوى البرتغالي كريستيانو رونالدو مع تشيرو إيموبلي مهاجم فريق لاتسيو في الأهداف ب30 هدف لكل منهم.





ويشتد الصراع بين كريستيانو رونالدو و تشيرو إيموبلي، في الجلوس على عرش الترتيب و الجميع يترقب من الفائز.





فأصبح ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم كالتالى:-

1_ كريستيانو رونالدو... 30 هدفًا.

2_ تشيرو إيموبيلي... 30 هدفًا.

3_ روميلو لوكاكو... 21 هدفًا.

4_ فرانشيكو كابوتو... 18 هدفًا.

5_ جواو بيدرو.. 18 هدفًا.

6_دوفان زاباتا.. 17 هدفًا.

7_ لوريس مورييل.. 17 هدفًا.

8_ أندريه بيلوتي.. 16 هدفًا

9- ايدين دزيكو.. 15 هدفًا

10- أندريا بيلوتي.. 15 هدفًا