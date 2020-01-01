الجوكر الجديد.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

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الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:46 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

يرغب النادي الأهلي من تدعيم مركز الظهير الأيمن، وذلك في ظل إنتقال أحمد فتحي لصفوف فريق بيراميدز لمدة 3 مواسم، وذلك بداية من الموسم القادم.


وقد تمسك نادي إنبي بشراء كريم فؤاد بعد نهاية إعارته بنهاية الموسم الجاري، وذلك من قبل فريق النجوم كما ينص العقد الذي تم توقيعه في بداية الموسم.


وقد انتهت حق إنبي في شراء اللاعب، من 31 يونيو الماضي ولكن فؤاد والنادي يرغبان في رحيله إلي صفوف فريق الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ويرغب النادي الأهلي في ضم كريم فؤاد لتدعيم الجبهة اليمنى، بعد رحيل أحمد فتحي إلي بيراميدز نهاية الموسم الجاري، وذلك لمجاورة محمد هاني الذي سيتواجد وحيدًا في هذا المركز بالموسم الجديد.


وقد تلقي كريم فؤاد عرضين رسميين خلال الساعات الماضية من الدوري السويسري والبرتغالي، للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ومن المنتظر أن يحسم نادي نجوم المستقبل مصير كريم فؤاد بشكل نهائي في الفترة المقبلة.

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