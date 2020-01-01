درجة الحرارة العظمى تصل لـ43.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

طقس الأربعاء نهارًا



طقس الأربعاء ليلًا



الظواهر الطبيعية



الوصف الفني لخرائط الطقس





حالة من الاستقرار

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، حتى يوم السبت المقبل.



وأشار "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة مستمر الفترة المقبلة، وذلك لاستمرار وقوع البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي، والذي يتسبب في رفع نسبة الرطوبة.



وأوضح وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة تصل إلى 85% على القاهرة والوجه البحري خلال الساعات المتأخرة من الليل، والصباح الباكر، منوهة بأنه اعتبارا من الأسبوع القادم سيكون هناك تغيرات في حالة الطقس، حيث سترتفع درجات الحرارة، وقد نشهد سقوط أمطار.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فهي على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي: درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34 درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 34 درجات الحرارة في طنطا الصغرى 23 والعظمى 34 درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 23 والعظمى 33 درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 30 درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 30 درجات الحرارة في مطروح الصغرى 21 والعظمى 28 درجات الحرارة في السلوم الصغرى 20 والعظمى 30 درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 36 درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31 درجات الحرارة في دمياط الصغرى 24 والعظمى 31 درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 34 درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 36 درجات الحرارة في السويس الصغرى 22 والعظمى 35 درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 32 درجات الحرارة في رفح الصغرى 22 والعظمى 31 درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 36 درجات الحرارة في نخل الصغرى 22 والعظمى 36 درجات الحرارة في نويبع الصغرى 28 والعظمى 40 درجات الحرارة في طابا الصغرى 28 والعظمى 37 درجات الحرارة في كاترين الصغرى 22 والعظمى 36 درجات الحرارة في الطور الصغرى 25 والعظمى 34 درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 41 درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 30 والعظمى 39 درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 39 درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36 درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36 درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 37 درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38 درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39 درجات الحرارة في قنا الصغرى 28 والعظمى 41 درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 31 والعظمى 42 درجات الحرارة في أسوان الصغرى 31 والعظمى 43 درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 40 درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 29 والعظمى 40 درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 39 درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 38 درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 36 درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 35

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 22 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.طقس معتدل على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية غربًا.طقس حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.نشاط الرياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.