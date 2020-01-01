سمير صبري يكشف سبب إيقاف برنامجه الشهير بالتلفزيون المصري "النادي الدولي"

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:33 ص
بوابة الفجر

كشف الفنان والإعلامي الكبير سمير صبري، سبب  إيقاف برنامجه الشهير بالتلفزيون المصري "النادي الدولي"، حيث أشار إلى أن أحد النواب طلب من رئيس التليفزيون وقتها بظهور إحدى الراقصات المبتدئات فى البرنامج

وأشار خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إلى أنه استضاف الراقصة بالفعل وسألها خلال مقدمة البرنامج عن مسقط رأسها، فيما أجابت من "ميت أبو الكوم"، لافتًا إلى أنه قبل سفره إلى لندن أوصى مخرج البرنامج  بحذف المقدمة.

وأشار إلى أن المخرج نسى أن يحذفها وعرضت الحلقة وبعدها انقلبت الدنيا رأسًا على عقب وتم التحقيق مع الجميع، فيما أثبت أنه كان وقتها فى لندن وأوصى بحذف المقدمة التي يسأل فيها الراقصة عن مسقط رأسها.


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