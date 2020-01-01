أول تعليق من تريزيجيه بعد التألق أمام أرسنال

عبر اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه عن سعادته بعد التألق فى مباراة فريقه استون فيلا أمام نظيره فريق أرسنال والتي جمعت بين الفريقين على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ونشر تريزيجيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صور له من المباراة التي سجل فيها هدفاً وعلق عليها قائلا:"‏و ما توفيقي الا بالله".

يذكر أن تريزيجيه قاد فريقه استون فيلا لفوز مهم على حساب نظيره نادى أرسنال بنتيجة هدف مقابل لاشئ.

ليصبح نادى أستون فيلا فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.