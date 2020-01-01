ميدو يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري بعد إصابات كورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:16 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

أشار أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، لا تنوي تأجيل منافسات الدوري، حتى بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.

 

الاتحاد المصري لكرة القدم، كان قد قرر استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بداية من السادس من شهر أغسطس المقبل.

 

وقال ميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار"، " لدي معلومة تقول أن الاتحاد المصري لاينوي تأجيل أي مباراة في الدوري، حتى إذا زادت أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الأندية، إذ أن اللجنة الخماسية ستتعامل مع هذه الحالات على أنها إصابات ملاعب، حتى لو اضطر أي فريق للعب بالناشئين".

 

جدير بالذكر أن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أعلن عن وجود 18 حالة مصابة بفيروس كورونا داخل فريق الإنتاج الحربي، إضافة إلى مدرب الفريق مختار مختار.

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

منذ حوالي 8 ساعات

الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الجوكر الجديد.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ نصف ساعة

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 12 ساعة

بعد ألمانيا.. تحذير أمريكي شديد اللهجة إلى تركيا

منذ 35 دقيقة

مفاجأة صادمة في صفقة "طاهر" مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل بالفيديو.. لحظة إحباط القوات المسلحة هجوم إرهابي في سيناء

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:53 ص

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

10:09 م

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

03:20 م

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

10:57 م

الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)

11:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً