ميدو يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري بعد إصابات كورونا

أشار أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، لا تنوي تأجيل منافسات الدوري، حتى بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.

الاتحاد المصري لكرة القدم، كان قد قرر استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بداية من السادس من شهر أغسطس المقبل.

وقال ميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار"، " لدي معلومة تقول أن الاتحاد المصري لاينوي تأجيل أي مباراة في الدوري، حتى إذا زادت أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الأندية، إذ أن اللجنة الخماسية ستتعامل مع هذه الحالات على أنها إصابات ملاعب، حتى لو اضطر أي فريق للعب بالناشئين".

جدير بالذكر أن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أعلن عن وجود 18 حالة مصابة بفيروس كورونا داخل فريق الإنتاج الحربي، إضافة إلى مدرب الفريق مختار مختار.