دياب: دخلت التمثيل من باب المغامرة.. ولم أتوقع هذا النجاح

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:17 ص
بوابة الفجر


كشف الفنان محمد دياب سبب احترافه التمثيل، موضحًا أن ذلك جاء بعد أن عُرض عليه التمثيل في مسلسل "ساحرة الجنوب"، حيث أنه جرب الفكرة من باب المغامرة، ونجحت جدًا.

وأضاف في تصريحات صحفية،: "أحبني الناس كممثل وبعدها توالت الأدوار، والحقيقة لم أكن أتوقع كل هذا النجاح في التمثيل.

 يذكر أن دياب شارك  في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسلات "البرنس" مع محمد رمضان،  و"الاختيار" مع أمير كرارة، و"فرصة ثانية" لياسمين صبري بالإضافة لسبب قبوله الظهور في أدوار شرف ببعض الأعمال مثل ليالينا 80".

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