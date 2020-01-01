دياب: دخلت التمثيل من باب المغامرة.. ولم أتوقع هذا النجاح







كشف الفنان محمد دياب سبب احترافه التمثيل، موضحًا أن ذلك جاء بعد أن عُرض عليه التمثيل في مسلسل "ساحرة الجنوب"، حيث أنه جرب الفكرة من باب المغامرة، ونجحت جدًا. كشف الفنان محمد دياب سبب احترافه التمثيل، موضحًا أن ذلك جاء بعد أن عُرض عليه التمثيل في مسلسل "ساحرة الجنوب"، حيث أنه جرب الفكرة من باب المغامرة، ونجحت جدًا.





وأضاف في تصريحات صحفية،: "أحبني الناس كممثل وبعدها توالت الأدوار، والحقيقة لم أكن أتوقع كل هذا النجاح في التمثيل.



