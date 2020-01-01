بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:24 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
عقب وصفي أمين، رئيس شعبة المصوغات، على ارتفاع سعر جرام الذهب لـ818 جنيها، قائلاً: "ارتفاع أسعار الذهب، نابع من لجوء المستثمرين إلى الذهب، كملاذ آمن للاستثمار في ظل أزمة الذهب".

وتابع "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المواطن رغم ارتفاع أسعار الذهب، عليه أن لا يبيع ما في حوزته من الذهب، ويشتري بقدر الإمكان، متوقعًا ارتفاع أسعار الذهب في نهاية العام، معقبًا: "برقبتي المواطن يشتري ذهب، ولو مجبش حقه أنا هاخده منه".

وشهدت أسعار الذهب قفزة جديدة خلال التعاملات أمس الثلاثاء، ليزيد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 8 جنيهات بسوق الصاغة ومحلات الذهب مقارنة بسعر أول أمس، وعالميًا سجل سعر المعدن الأصفر ذروة جديدة في تسعة أعوام مع تراجع الدولار والفضة تتخطى حاجز 20 دولارا.

أسعار الذهب فى مصر:

سعر جرام الذهب عيار 18: 699.50 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21: 816 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 24: 932.50 جنيهًا


سعر الجنيه الذهب: 6528 جنيهًا


أسعار الذهب عالميًا:

قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة أثناء التعاملات يوم الثلاثاء مسجلة أعلى مستوى لها في حوالي تسع سنوات بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بمزيد من الإجراءات التحفيزية لإحياء الاقتصادات التي تعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وتخطت الفضة حاجز 20 دولارا للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ يوليو تموز 2016.

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