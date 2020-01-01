العثور على جثة طفل مشنوقا في ظروف غامضة ببورسعيد

لقى صبي مصرعه شنقًا داخل منزله بنطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد، في ظروف غامضه حول الواقعة.





وتلقى الدكتور عادل تعيلب، مدير هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل، إشارة من مستشفى الزهور بوصول محمد علي مصطفي - 15 عاما، جثة هامدة عن طريق الأهالي بمنطقة خالد بن الوليد.





ووجه اللواء ناصر حريز - مدير أمن بورسعيد، رجال المباحث بالتحري حول الواقعة والوقوف علي أسبابها.





تم التحفظ على الجثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي للوقوف على ملابسات الواقعة لتحديد أسباب الوفاة.





وفي سياق آخر، تابع نائب محافظ بورسعيد سير العمل ميدانيا بالميناء البرى الجديد والشوارع المحيطة به، وذلك بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها أولا بأول.





قام المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد بجولة ميدانية لمتابعة أعمال إنشاء الميناء البرى (مجمع المواقف الجديد بحي الضواحي)، وكذلك تطوير ورفع كفاءة شارعي البترول والرحاب وتطوير الحديقة الدولية في إطار خطة المحافظة لإنشاء وتطوير عدد من المشروعات بحي الضواحي الأكثر كثافة سكانية بالمحافظة.





واستعرض نائب المحافظ، معدلات التنفيذ التي شهدها الميناء البرى الجديد وكذلك معدلات تطوير الحديقة الدولية والتي تشهد أعمال رفع كفاءة على أعلى مستوى، وكذلك أعمال إعادة تخطيط وتطوير الشوارع المحيطة بالموقف الجديد. كما شدد النائب خلال جولته، على الالتزام بسرعة الانتهاء من كافة أعمال تطوير شارع البترول نظرا لأهمية الشارع الحيوية في الربط بين العديد من المناطق بأحياء الزهور والضواحي، وباعتباره امتدادا لمحور ٣٠ يونيو، وكذلك الالتزام بالجدول الزمنى لإنشاء مجمع المواقف الجديد، والحديقة الدولية، والالتزام بخطة العمل بالتوازي لسرعة انجاز المشروعات، وذلك بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان، مؤكدا الاهتمام بتنفيذ كافة الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة.





محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا لبحث تحويل سيارات البنزين إلى غاز طبيعي

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا لمناقشة تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام المساعد، والأستاذ عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة والعميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد ومسؤولي شركة غاز تك وكار جاز.





وأكد محافظ بورسعيد أن خطة تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين تأتى طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بعمل السيارات بالغاز الطبيعي، في إطار الارتقاء وتطوير خدمات تمويل السيارات المقدمة للمواطنين.





وطالب المحافظ بتذويد الطاقة الاستيعابية للمحطات من الغاز الطبيعي، وذلك لتناسب احتياجات المواطنين من تمويل السيارات، ومنعا للتكدس والازدحام الناتج في محطات تمويل السيارات، وأيضا تزويد المحطات بأكبر عدد من طرمبات الغاز والتي تتراوح ما بين ١٢:١٨ طرمبة وعمل خطة زمنية لتقسيم العمل على مرحلتين للانتهاء من تحويل السيارات من السولار للغاز الطبيعي.



