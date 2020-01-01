إعلامية ناعية شهداء بئر العبد: لم يبخلوا على بلدهم بشيء (فيديو)

قدمت الإعلامية نجوى إبراهيم، التعازي في شهداء الوطن، موضحًا أن أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم اليوم عندما قامت مجموعة إرهابية باستهداف ارتكاز أمنى بمنطقة بئر العبد، يؤكدون أن شهداء الوطن لا يبخلون على وطنهم بشيء ويبذلون أرواحهم في سبيل الدفاع عنه.





وأضافت "إبراهيم"، خلال مشاركتها الإعلامى وائل الإبراشى، تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه هي العاطفة والحب الجارف الذى يمتع به أبناء الوطن تجاه وطنهم.. العواطف أرقى وأجمل حب.





وفي سياق آخر قالت نجوى إبراهيم، إن رسالة الإعلام المصري قديمًا كانت تتميز بالقوة الناعمة التي ترتكز على القوة والشدة في توعية المواطنين، بينما الآن أنشغل الإعلام بحربه مع السوشيال ميديا، مطالبة بضرورة من يريد إنشاء صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترخيصًا كونه سلاح يستطيع الهدم.





جاء ذلك في أعقاب صدور بيان القوات المسلحة، والذي أعلن فيه العميد أركان تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، إنه في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، نجحت القوات في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام أربع عربات وعدد من العناصر التكفيرية.





وأضاف المتحدث العسكري في بيان له مساء الثلاثاء، أن قوات التأمين للإرتكاز الأمني قامت بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير أربع عربات منهم ثلاثة عربات مفخخة.





وتابع "الرفاعي": نتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين استشهد اثنين من أبطال القوات المسلحة وأصيب أربعة آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.





وأكدت القوات المسلحة على استمرار جهودها في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.





هذا، وأشاد الأستاذ الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بالتصدي البطولي لقواتنا المسلحة وإحباطهم لهجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد شمال سيناء.





وأثنى مفتي الجمهورية -في بيان له - على يقظة أبطال القوات المسلحة وتضحياتهم في مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تهديد استقرار الوطن وتنفيذ أجندات خبيثة في توقيت دقيق تتكالب فيه قوى الشر على مصرنا الحبيبة.



