بعد الفوز على واتفورد.. موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

حقق نادي مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره واتفورد، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف مانشستر سيتي كل من رحيم ستيرلينج "هدفين"، وفيل فودين وإيمريك لابورت.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 78، يحتل بها المركز الثاني، بينما تجمد رصيد عند النقطة 34، يحتل بها المركز الثامن عشر.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي أمام نظيره نوريتش سيتي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.