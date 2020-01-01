إيناس الليثي ضيفة الحلقة الـ 4 من برنامج الراديو "صندوق النجوم"

















تحل الإعلامية إيناس الليثي ضيفة الحلقة الـ4 من برنامج "صندوق النجوم" للمذيعة نور عاشور والمذاع على راديو "مديستا اف ام" الأون لاين.وقدمت إيناس الليثي عددًا من البرامج التليفزيونية وأبرزها "وشوشة" عبر قناة " النهار" و"أحسن ناس" على قناة "mbc مصر" و"الطبيب"،"جمالك على "المحور" و"مساء الجمال" على "الحياة".واستضافت المذيعة نور عاشور، عددًا من الفنانين في الحلقات السابقة من برنامج الراديو "صندوق النجوم" وهم مهرة مدحت واحمد خشبة ط وتدور فكرة البرنامج حول استضافة أحد الفنانين وإقامة تحديات بينه وبين الجمهور وهو برنامج ترفيهي.وأكد أحمد ميلانو مدير البرنامج سابقا أنه يسعى لتغيير فكرة الراديو الأون لاين من خلال تقديم محتوى جديد ومختلف ومفاجآت في كل حلقة.