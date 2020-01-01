مبابي يحسم موقفه من الرحيل عن باريس سان جيرمان

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي حسم موقفه من الاستمرار في صفوف الفريق في الموسم الجديد.


وأفادت تقارير صحفية عالمية مؤخرًا بأن كيليان مبابي ارتبط بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان والانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.


وأشارت التقارير الصحفية إلى أن تعاقد مبابي ينتهي مع النادي الفرنسي في صيف 2022 علما بأنه انضم إلى الفريق قادما من موناكو في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو.


ونشر مبابي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة يحتفل فيها بالقميص الجديد لفريقه, حيث علق عليها قائلًا: "فخور لقدرتي على كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي بموسم 2021/2020, معًا.. نحن فريق لا يقهر".

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