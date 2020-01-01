الاتفاق السعودي يعلن فشل المفاوضات مع أزارو وعودته للأهلي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
علي نبوي

قال خالد الناصر أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي بأن علاقة النادي بالمغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الذي لعب معارًا له منذ يناير الماضي قد انتهت.

 

وأضاف الناصر في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"وليد أزارو أصبح لاعبا في النادي الأهلي".

 

وتابع :"هناك مفاوضات ثلاثية بين نادي الاتفاق السعودي والأهلي المصري واللاعب من أجل تمديد التعاقد والنادي الأحمر كان متعاونا للغاية وتم الاتفاق معه لكن لم نتوصل مع اللاعب".

 

وواصل :"أزارو حدد بعد الطلبات ولكننا لا نستطيع تلبيتها، واللاعب أبلغ الاتفاق بعدم الاستمرار وانتهى الأمر".

 

وأكمل :"عدم تمديد تعاقد أزارو مع الاتفاق يمنعه من التعاقد مع أندية سعودية".

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