أحمد حاتم يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في فيلم "موسى"

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:48 ص
أحمد حاتم
أحمد حاتم
روان هيثم

كشف الفنان أحمد حاتم، تفاصيل شخصيته في فيلم "موسى"، الذي تم استئناف تصويره بعد توقف استمر لعدة أشهر بسبب أزمة "كورونا".

وتحدث أحمد حاتم، في تصريح خاص لـ'الفجر الفني' قائلاً: "سوف أقوم بظهور خاص في آخر فيلم "موسى بدور مميز".

وأشار إلى "موسى" سيكون مميزًا جدًا ومن سيشاهده سيفهم لماذا سيمثل هذا الفيلم حالة خاصة.

وأضاف: "تم ترشيحي عن طريق المخرج بيتر ميمي، الذي تحدث معي وسرد لي فكرة الفيلم، وتم الاتفاق بيننا وإن شاء الله يكون حاجة مشرفة والفيلم نفسه حلو بإذن الله".

يذكر أن فيلم "موسى" تدور أحداثه حول طالب في كلية الهندسة يقوم باختراع ريبورت ليكون أول ريبورت فى الشرق الأوسط، وكان هدفه الانتقام من موت والده وتحقيق العدالة من وجهة نظره ، حتى يصبح مطاردًا من السلطة.

والفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، أحمد حاتم، أحمد العوضي، أحمد حاتم ،سارة الشامي، أسماء أبو اليزيد، فهد شلبي، محمود حافظ، عبد الرحمن القليوبي، محمد لطفي، وآخرون.


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