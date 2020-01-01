صراع البقاء في الدوري الإنجليزي.. ماذا يحتاج أستون فيلا لتفادي الهبوط؟

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:12 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
اشتد صراع البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهايته بجولة واحدة، وذلك بعد فوز أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه على نظيره أرسنال بهدف دون مقابل في لقاء الجولة 37 من البريميرليج، وخسارة واتفورد أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة.
وانحصرت المنافسة على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بين 4 أندية هم: وست هام، أستون فيلا، واتفورد، بورنموث، وذلك بعدما تأكد بشكل رسمي هبوط فريق نوريتش سيتي بعد تذيله جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

ترتيب الأندية الأربعة بعد مباريات الثلاثاء:

ويحتل فريق وست هام المركز الـ16 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد (37 نقطة - فارق أهداف -13)، ويأتي خلفه بالمركز الـ17 فريق أستون فيلا برصيد (34 نقطة - فارق أهداف -26)، بينما يحتل واتفورد المركز الـ18 برصيد (34 نقطة - فارق أهداف -27)، وبورنموث يحتل المركز الـ19 برصيد (31 نقطة – فارق أهداف -27).


المباريات المتبقية للأندية الـ4 بالبريميرليج:

ويواجه فريق أستون فيلا نظيره وست هام في الجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي على ملعب الأخير، بينما يصطدم فريق واتفورد مع نظيره أرسنال على ملعب "الإمارات"، ويواجه بورنموث نظيره إيفرتون، وستقام جميع المباريات في تمام الخامسة مساءًا يوم 26 يوليو الجاري.

ماذا يحتاج أستون فيلا للبقاء في الدوري الإنجليزي؟

يحتاج فريق أستون فيلا للفوز في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، وخسارة أو تعادل منافسه واتفورد أمام أرسنال، ليضمن البقاء بشكل رسمي في البريميرليج الموسم المقبل.

كما أن أستون فيلا يضمن البقاء في الدوري الإنجليزي حال تعادله مع وست هام، وفي هذه الحالة يحتاج لخسارة واتفورد أو تعادله مع الحفاظ على فارق الأهداف بينهما ليضمن بقائه رسميًا في البريميرليج.

أما في حالة فوزه على وست هام، وفوز واتفورد على أرسنال، يجب أن يحافظ الفيلاينز على فارق الأهداف لصالحه لضمان بقائه رسميًا في البريميرليج.

وفي حالة خسارة أستون فيلا مباراته الأخيرة يستطيع البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بشرط خسارة واتفورد وبورنموث مباراتهما الأخيرة أيضًا، مع الحفاظ على فارق الأهداف لصالحه.

حظوظ وست هام وواتفورد وبورنموث في البقاء بالبريميرليج

- وست هام:

يعد وست هام صاحب الحظوظ الأقوى في البقاء بالدوري الإنجليزي بين الأندية الأربعة، وإن كان قد ضمن بقائه في البريميرليج فعليًا، وذلك بعد وصوله لـ37 نقطة.

ولا يستطيع أي فريق من المتنافسين على البقاء بالبريميرليج (أستون فيلا - واتفورد - بورنموث) التفوق على وست هام في رصيد النقاط (37 نقطة)، كما أن فارق الأهداف بينه وبينهم كبيرًا وصعب تعويضه (-13)، وحال تساويه مع أحدهم في النقاط يستطيع حسم بقائه بفارق الأهداف.

- واتفورد:

يحتاج واتفورد للفوز في مباراته القادمة على أرسنال، مع تعادل أو خسارة الفيلاينز أمام وست هام، ليبتعد عن الحسابات المعقدة ويضمن البقاء بشكل رسمي في البريميرليج الموسم المقبل.

أما في حالة خسارته أمام أرسنال سوف ينتظر نتيجة مباراتي أستون فيلا، وبورنموث ضد وست هام وإيفرتون على الترتيب، لتحديد مصيره من البقاء أو الهبوط لدوري الدرجة الأولي.

- بورنموث:

تعتبر فرص بورنموث في البقاء بالدوري الإنجليزي ضعيفة للغاية، بعدما توقف رصيده عند 31 نقطة، ويحتاج الفريق للفوز في مباراته الأخيرة على إيفرتون، وخسارة أستون فيلا وواتفورد، وأن يتفوق عليهما بفارق الأهداف ليهرب من الهبوط لدوري الدرجة الأولي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وست هام واتفورد ثنائي المصري تريزيجيه بورنموث البريمير ليج أستون فيلا

أخبار تهمك

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 4 ساعات

الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)

منذ ساعتين

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل بالفيديو.. لحظة إحباط القوات المسلحة هجوم إرهابي في سيناء

منذ ساعتين

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب أفضل مهاجم فى الشياطين الحمر

منذ ساعة

مفاجأة صادمة في صفقة "طاهر" مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

منذ حوالي 6 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 10 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

محمد صلاح يوجه رسالة لتريزيجيه بعد التألق أمام أرسنال

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 17 ساعة

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

صراع البقاء في الدوري الإنجليزي.. ماذا يحتاج أستون فيلا لتفادي الهبوط؟

منذ 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:09 م

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)

11:50 م

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

10:57 م

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

03:20 م

مفاجأة صادمة في صفقة "طاهر" مع الأهلي

10:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً