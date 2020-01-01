محمد صلاح يوجه رسالة لتريزيجيه بعد التألق أمام أرسنال

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

 

وجه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادى ليفربول الإنجليزي رسالة لزميله فى المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف نادي استون فيلا بعد التألق أمام أرسنال وتسجيل هدفاً فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام.

 

ونشر صلاح صورة تريزيجيه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مشيدا بيه بعد أن نجح فى تسجيل هدف فريقه الوحيد أمام أرسنال واقتراب بقائه فى بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

 

يذكر أن استون فيلا قد حقق فوزا هاما على أرسنال بهدف مقابل لاشئ فى المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب فيلا بارك الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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