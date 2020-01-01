نجوى إبراهيم تكشف لأول مرة سر هجوم أم كلثوم عليها وبماذا وصفتها الراحلة (فيديو)





كشفت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم النقاب عن سرهجوم كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم عليها وبماذا وصفتها، قائلة إن الواقعة كانت عندما دخلت على أم كلثوم، بعد إحيائها إحدى الحفلات في تونس.





وأشارت خلال برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إلى أن أم كلثوم قالت إيه العيلة دي اللي جايبنها لي.. دي ما بتعرفش تقول كلمتين على بعض".





ولفتت الانتباه إلى أن علاقتها تحسنت بأم كلثوم، بعد أن أشارت على كوكب الشرق أن ترتدي فستانًا أجمل من الذي كانت ترتديه حتى يتناسب مع التلفزيون، وقامت بزيارة كوكب الشرق في منزلها.















