تريزيجيه يفوز بجائزة أفضل لاعب فى مباراة أستون فيلا أمام أرسنال

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه استون فيلا ضد أرسنال ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام.

وأعلن الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج عن فوز اللاعب الدولي المصري بجائزة أفضل لاعب فى المباراة بعد أن نجح فى قيادة فريقه استون فيلا لفوز صعب على حساب نظيره أرسنال.

وتعد هذه هي المرة الثانية هذا الموسم لتريزجيه للفوز بجائزة أفضل لاعب فى المباراة حيث فاز بيها اول مرة بعد تسجيل هدفين أمام كريستال بالاس بالجولة قبل السابقة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق نادى أستون فيلا فوزا صعبا بنتيجة هدف مقابل لاشئ ليرفع رصيده من النقاط إلي 34 نقطة فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.