ميلان يتخطي ساسولو بفضل إبراهيموفيتش ويحجز مقعدًا مؤهلًا للدوري الأوروبي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
حقق ميلان فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب مضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقمص المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش دور البطولة بتسجيله هدفي الفوز لميلان.

وتقدم إبراهيموفيتش بهدف لميلان في الدقيقة 19 بضربة رأس مستغلا تمريرة هاكان تشان أوغلو.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول احتسب الحكم ضربة جزاء لساسولو بسبب لمسة يد ضد تشان أوغلو، حيث استعان الحكم بتقنية "فار" قبل احتساب المخالفة التي ترجمها فرانشيسكو كابوتو لهدف التعادل للفريق المضيف.

لكن في الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل إبراهيموفيتش الهدف الثاني له ولميلان عبر تمريرة حاسمة جديدة من تشان أوغلو.

وقبيل نهاية الشوط الأول مباشرة تعرض ساسولو لصدمة قوية بعد طرد مدافعه المغربي مهدي بوربيعة لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع ميلان رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد ساسولو عند 48 نقطة في المركز الثامن.

ومنذ استئناف الدوري الإيطالي الشهر الماضي سجل ميلان سبعة انتصارات مقابل تعادلين دون تلقي أي هزيمة.

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