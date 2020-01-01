نجمات عالميات ظهرن بالبوركيني على الشواطئ.. تعرف عليهن

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:47 ص
كيم كاردشيان
كيم كاردشيان
زينب وهبه
عادت أزمة البوركيني أو ما يعرف بـ"المايوه الشرعي" لاحتلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدثت حالة كبيرة من الجدل بين مؤيد ومعارض لنزول السيدات والفتيات المحجبات حمامات السباحة لإحدى القرى بالمنتجعات السياحية بهذا المايوه الشرعي، وكانت حجة الاعتراض على هذا أنه يخالف اللوائح والقوانين المنظمة للمنتجع، وهناك من أيد هذا ووصفه بالحرية، ومن حق أي امرأة أن تلبس البوركيني "المايوه الشرعي".

وبالرغم من زيادة الجدل حول هذا الموضوع ظهرت بعض النجمات العالمية، ونجمات هوليوود بالبوركيني "المايوه الشرعي"، بل نزلوا بملابسهن كاملة البحر. 

وترصد بوابة "الفجر" أبرز النجمات العالمية اللاتي ظهرن بالبوركيني على الشواطئ في السطور التالية:

- النجمة الأمريكية ليندسي لوهان:
وظهرت النجمة الأمريكية ليندسي لوهان، وهي من أشهر نجمات هوليوود بالبوركيني على الشواطئ بالرغم من أنها غير مسلمة، ولقد أوضحت في وقت سابق أنها تتطلع باستمرار على تعاليم الدين الإسلامي.

- النجمة كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر:
كما ظهرت كلًا من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ووالدتها، كريس جينر بالبوركيني على شاطئ من الشواطئ الأمريكية، وأوضحن أنهن ارتدين البوركيني بهدف وقاية بشرتهن من أشعة الشمس الضارة، ومن مياه البحر المالحة.

- النجمة العالمية جينفير لوبيز:
ومن النجمات أيضًا اللاتي ظهرن بالبوركيني النجمة العالمية جينفر لوبيز، مع كونها من الفنانات التي تمتلك جسدا رشيقًا وتظهر في العادة بملابس جريئة.

- النجمة الأمريكية كايت هولمز:
كما ظهرت الممثلة والمنتجة والمخرجة الأمريكية كايت هولمز، وهي مرتدية البوركيني على إحدى الشواطئ.

- الإعلامية البريطانية كايت جاراواي:
وظهرت أيضًا الإعلامية البريطانية "كايت جارواي" مرتدية البوركيني، أو ملابس كاملة وهي على إحدى الشواطئ في وسط مياه البحر.

- المغنية الأمريكية بيونيسيه:
كما ظهرت المغنية الأمريكية المعروفة باسم بيونيسيه، من ولاية تكساس وهي مرتدية ملابسها كاملة أو البوركيني، على إحدى الشواطئ ولم يمنعها ذلك من نزول البحر.

- الممثلة وعارضة الأزياء الهندية "نيها دوبيا":
وظهرت أيضًا الممثلة وعارضة الأزياء الهندية "نيها دوبيا"، وملكة جمال الهند النسائية السابقة لعام 2002، وهي مرتدية البوركيني على إحدى الشواطئ، ولم يشكل لها هذا أي مانع من نزول البحر.
نجمات عالميات ظهرن بالبوركيني على الشواطئ.. تعرف عليهن
نجمات عالميات ظهرن بالبوركيني على الشواطئ.. تعرف عليهن
نجمات عالميات ظهرن بالبوركيني على الشواطئ.. تعرف عليهن
نجمات عالميات ظهرن بالبوركيني على الشواطئ.. تعرف عليهن
نجمات عالميات ظهرن بالبوركيني على الشواطئ.. تعرف عليهن
نجمات عالميات ظهرن بالبوركيني على الشواطئ.. تعرف عليهن
نجمات عالميات ظهرن بالبوركيني على الشواطئ.. تعرف عليهن
نجمات عالميات ظهرن بالبوركيني على الشواطئ.. تعرف عليهن
نجمات عالميات ظهرن بالبوركيني على الشواطئ.. تعرف عليهن
نجمات عالميات ظهرن بالبوركيني على الشواطئ.. تعرف عليهن
نجمات عالميات ظهرن بالبوركيني على الشواطئ.. تعرف عليهن
نجمات عالميات ظهرن بالبوركيني على الشواطئ.. تعرف عليهن
نجمات عالميات ظهرن بالبوركيني على الشواطئ.. تعرف عليهن
نجمات عالميات ظهرن بالبوركيني على الشواطئ.. تعرف عليهن
نجمات عالميات ظهرن بالبوركيني على الشواطئ.. تعرف عليهن
نجمات عالميات ظهرن بالبوركيني على الشواطئ.. تعرف عليهن
نجمات عالميات ظهرن بالبوركيني على الشواطئ.. تعرف عليهن
نجمات عالميات ظهرن بالبوركيني على الشواطئ.. تعرف عليهن
نجمات عالميات ظهرن بالبوركيني على الشواطئ.. تعرف عليهن
نجمات عالميات ظهرن بالبوركيني على الشواطئ.. تعرف عليهن

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