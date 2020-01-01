درية شرف الدين: "ماسبيرو" تاريخ.. وعليه أن ينشط

قالت درية شرف الدين، وزير الإعلام السابق، إن "ماسبيرو" ليس مبنى، ولكنه طبقات من الإبداع والمبدعين الذين أفنوا عمرهم وخبراتهم للأجيال المتواصلة للحفاظ على ميثاق الشرف الإعلامي.

وأضافت درية في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " ماسبيرو له تاريخ وأتمنى أن يكون له مستقبل أفضل وشهرة عالمية واسعة، وهو يحتاج الآن إلى أن ينشط بعد سنوات من الركود".

يحتفل اليوم التليفزيون المصري بمرور 60 عامًا على افتتاحه، والذي افتتحه الرئيس جمال عبد الناصر. 21 يوليو عام 1960، تم إنشاء مبنى التلفزيون المصري وبدء الإرسال التلفزيوني لأول مرة في مصر.





افتتح الإرسال في السابعة مساء بخطاب الرئيس جمال عبد الناصر، في مجلس الامة اثناء الاحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو، وأقبل المصريون على الشوارع لمشاهدة ذلك الساحر الجديد الذي تم الترويج له بعمل شاشات كبيرة بعدد من الميادين العامة واقتربت الساعة السابعة وتجمع جمع غفير من المواطنين.





كان التليفزيون مبهرًا وجاذبًا للانتباه، واحتل مكانة كبيرة في كل بيت فأصبح لا يمكن الاستغناء عنه، قدم وظيفة مهمة للبشر فعمل على ربط المجتمعات المختلفة، فمن خلاله يستطيع المرء معرفة ما يدور حوله.





وبمرور الأيام تحول ماسبيرو إلى مركز للإشعاع الثقافي والمعرفي في العالم العربي من المحيط للخليج، ظهر على الساحة إعلاميون على مستوى عال من الحضور والحرفية.





وتم إنتاج برامج شديدة الثراء وتم إنتاج مسلسلات وأفلام متميزة، وشيئًا فشيئًا احتل التليفزيون المصري قمة الهرم الإعلامي، من الإنتاج ومهارة المذيعين.





التليفزيون المصري كان فى بداياته كان أبيض وأسود، حتى دخل الملون عام 1977 وتميز التلفزيون المصري على مدار سنواته، بتقديمه مجموعة كبيرة من الإعلاميين ومقدمي البرامج الذي ارتبط بهم الجمهور بشكل كبير.

الإعلامية سلوى حجازى، والتى ظهرت مع بداية انطلاق التليفزيون، وقدمت العديد من البرامج الفنية وبرامج الأطفال، ومن برامجها لقاء المشاهير واستضافت فيه أم كلثوم، وبديع خيري، ونجاة الصغيرة.





ومن أشهر الوجوه الإعلامية ليلى رستم، والتي عملت كمذيعة ربط ثم قارئة للنشرة باللغة الفرنسية، وقدمت العديد من البرامج السياسية والفنية منها نجمك المفضل واستضافت عبد الحليم حافظ، وصباح، وأحمد رمزي، وغيرهم.