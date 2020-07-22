الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أسامة جلال وباهر المحمدي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
رقية صلاح
كشف مصدر من داخل نادي الزمالك حقيقة دخول الأبيض في مفاوضات مع الثنائي باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأول إلى جانب أسامة جلال مدافع إنبي والمنتخب الأوليمبي.

ونفي المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"  تواصل الزمالك مع أحد اللاعبين من أجل الحصول علي خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
 
وواصل حديثه :"‏أسامة جلال وقع على رغبة الانتقال للزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن لم يفاوضه مسئولي النادي حتي الآن".

وأتم المصدر تصريحاته‏ قائلًا:" أن صفقة باهر وصلت لمراحل نهائية والنادي الإسماعيلي اتفق مع الأهلي على انتقاله لصفوف الفريق في الموسم القادم، والزمالك ليس بحاجه لجهود اللاعب".

يذكر أن مسئولي الأهلي اتفقوا مع إدارة الدراويش على عدم بيع اللاعب خاصة للزمالك، وأن يرحل للإعارة بالخارج لمدة موسم، ويعود بعدها لصفوف المارد الأحمر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر باهر الحمدي الزمالك ألأهلي أسامو جلال

أخبار تهمك

إثيوبيا: انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

منذ حوالي 5 ساعات

الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)

منذ أقل من نصف ساعة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية تُهدد إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام (الذهاب - الإياب)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. "أمن القاهرة" يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة في صفقة "طاهر" مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

منذ ساعتين و 5 دقيقة

فايلر يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بأمر كارتيرون.. 5 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 9 ساعات

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يضحي بنجومه لضم "المحمدي"

الإسماعيلي يوضح موقفه من رحيل نجم الفريق للزمالك وموقف باهر المحمدي

الزمالك يتراجع والأهلي يتقدم خطوة في صفقة باهر المحمدي

الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

الزمالك يتراجع عن ضم باهر المحمدي

الزمالك ينسحب من صفقة باهر المحمدي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:57 م

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

10:09 م

مفاجأة صادمة في صفقة "طاهر" مع الأهلي

10:29 م

الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)

11:50 م

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

03:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً