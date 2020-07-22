الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أسامة جلال وباهر المحمدي

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك حقيقة دخول الأبيض في مفاوضات مع الثنائي باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأول إلى جانب أسامة جلال مدافع إنبي والمنتخب الأوليمبي.





ونفي المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" تواصل الزمالك مع أحد اللاعبين من أجل الحصول علي خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وواصل حديثه :"‏أسامة جلال وقع على رغبة الانتقال للزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن لم يفاوضه مسئولي النادي حتي الآن".





وأتم المصدر تصريحاته‏ قائلًا:" أن صفقة باهر وصلت لمراحل نهائية والنادي الإسماعيلي اتفق مع الأهلي على انتقاله لصفوف الفريق في الموسم القادم، والزمالك ليس بحاجه لجهود اللاعب".





يذكر أن مسئولي الأهلي اتفقوا مع إدارة الدراويش على عدم بيع اللاعب خاصة للزمالك، وأن يرحل للإعارة بالخارج لمدة موسم، ويعود بعدها لصفوف المارد الأحمر.



