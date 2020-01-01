قامات ماسبيرو.. اعتبرها السادات من شهداء الوطن.. والوحيدة التي سجلت مع أم كلثوم في رحلة فرنسا مالا تعرفه عن سلوى حجازي













يحتفل التليفزيون المصري، بمرور 60 عامًا على أول بث له وبقاماته الكبيرة التي أصبحت من رموز هذا الصرح الكبير.ومن قامات ماسبيرو الإعلامية الكبيرة سلوى حجازي، والتي اعتبرها الرئيس محمد أنور السادات، من شهداء الوطن.ولدت سلوى حجازي، في 1 يناير عام 1933، بالقاهرة، تخرجت في مدرسة الليسيه فرانسيه الفرنسية، وكانت من أوائل الخريجين في المعهد العالي للنقد الفني.صدر لها ديوان شعر بالفرنسية ترجم إلى العربية هو "ظلال وضوء"، باللغة الفرنسية "Ombres et clarté"، وكان الشاعر كامل الشناوي من كتب مقدمته.قدمت عددًا من البرامج الشهيرة آنذاك منها "شريط تسجيل"، "العالم يغني"، "المجلة الفنية" و"عصافير الجنة"، برنامج للأطفال حاز شهرة واسعة، ومن أقرب البرامج إلى قلبها.حصلت على الميدالية الذهبية عام 1964 من أكاديمية الشعر الفرنسية، كما حصلت على الميدالية الذهبية عام 1965 في مسابقة الشعر الفرنسي الدولي.كانت دقيقة جدًا فى عملها وكانت تعد معظم برامجها بنفسها، تعتبر سلوى حجازي الوحيدة التى سجلت مع أم كلثوم أثناء رحلتها فى فرنسا.أم كلثوم قالت لها "أنا هاوافق أسجل معاكى عشان انتى مذيعة ناجحة، وبحبك" خاصةً أن كوكب الشرق كانت لا تحب كثيرًا اللقاءات التليفزيونية.منحها الرئيس أنور السادات بعد وفاتها وسام العمل من الدرجة الثانية باعتبارها من شهداء الوطن.كتب فيها الشاعر الكبير فؤاد حداد قصيدة في رثائها بعنوان "سلوى العزيزة".توفيت في 21 فبراير 1973 حين كانت في طريق عودتها من بعثة للتليفزيون العربي إلى ليبيا بسبب صاروخ إسرائيلي عام 1973، عندما أسقطت طائرات الفانتوم الإسرائيلية الطائرة المدنية التابعة للخطوط الجوية الليبية عمدا فوق سيناء المحتلة آنذاك، وهو ما عُرف بحادث طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية الرحلة 114.